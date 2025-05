PF prende suspeito que abastecia garimpo ilegal na Guiana com arma, facões e combustível

Prisão ocorreu em Oiapoque, a 590 km de Macapá. Acusado também poderá responder por associação criminosa, contrabando e usurpação de bens da união.

A Polícia Federal prendeu um homem em flagrante no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, acusado de abastecer um garimpo ilegal na Guiana Francesa – território ultramarino francês que faz fronteira com o Brasil, no Amapá.

Com ele, foram apreendidos uma arma de fogo, facões, galões de óleo diesel, diversos mantimentos, dinheiro em espécie e cinco pedras de minério, possivelmente ouro. A ação policial ocorreu na última sexta-feira (16).

Segundo informações apuradas pela polícia, esta seria, pelo menos, a segunda vez que o indivíduo tentava transportar suprimentos para o garimpo clandestino no país vizinho. A ação reforça a atuação das autoridades no combate ao tráfico transfronteiriço de materiais utilizados em atividades ilegais na região de fronteira.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque, onde os procedimentos legais foram formalizados. Em seguida, ele foi transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde permanece à disposição da Justiça.

A PF ressaltou que apreensão integra um esforço contínuo das forças de segurança para coibir a exploração mineral ilegal, o comércio irregular de combustíveis e o uso de armamentos em áreas de garimpo não autorizadas, especialmente na faixa de fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa.

O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades.