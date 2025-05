PF volta à Alap e mira deputados por fraude de R$ 1,4 mi com servidores fantasmas

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Casa de Leis e em endereços de parlamentares em Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal voltou a cumprir mandados contra deputados estaduais do Amapá, nesta terça-feira (13). A Operação Vinculum, que tem como alvo um suposto esquema de nomeações fraudulentas na Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), investiga a existência de servidores fantasmas que estariam repassando parte de seus salários a parlamentares e intermediários, com indícios de desvio de recursos públicos e financiamento ilegal de campanhas eleitorais.

Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP), sendo dois deles nas residências dos investigados, localizadas nos bairros Novo Buritizal e Pantanal, em Macapá, e os demais na sede da Assembleia. A PF não divulgou os nomes dos deputados investigados.

O Portal SelesNafes.Com apurou que, apesar da polícia ter divulgado que o esquema está sendo operado em vários gabinetes na Assembleia Legislativa, apenas o gabinete do deputado Rayfran Beirão (SD) foi vasculhado com cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A operação também determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros dos envolvidos, no valor de até R$ 1,4 milhão. Segundo a PF, esse é o montante estimado do prejuízo causado ao erário pelo esquema, que teria desviado, de forma sistemática, cerca de R$ 50 mil por mês.

De acordo com as investigações, os servidores nomeados não exerciam nenhuma função efetiva nos gabinetes e eram orientados a repassar parte dos salários a agentes políticos. Os valores, segundo a apuração, eram usados para despesas pessoais e estratégias eleitorais.

A Operação Vinculum é um desdobramento da Operação Pretium, deflagrada em março de 2023, que revelou indícios de irregularidades semelhantes dentro da estrutura da Alap. A nova fase visa aprofundar as investigações e identificar o grau de envolvimento de deputados estaduais no suposto esquema.

Os crimes investigados são organização criminosa, corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e até corrupção de menores, devido à possível inclusão de jovens em cargos fictícios.

A Polícia Federal e a Procuradoria Regional Eleitoral continuam com as apurações. Novas fases da operação podem ocorrer.