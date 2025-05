PMs que apreenderam fuzil americano são homenageados na Câmara

Proposta do presidente Pedro Dalua foi aprovada; apreensão ocorreu em operação no fim de abril

A Câmara Municipal de Macapá aprovou, nesta terça-feira (13), um Voto de Louvor e Congratulações a 22 policiais militares da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (ROTAM), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Amapá. A homenagem reconhece a atuação dos agentes em uma operação que resultou na apreensão de armamento de alto poder de fogo em posse de integrantes do crime organizado. A proposta foi apresentada pelo presidente da Casa, vereador Pedro DaLua (União Brasil), durante nesta terça-feira (13), e aprovada por unanimidade.

A operação com troca de tiros e morte de um dos criminosos ocorreu no dia 29 de abril de 2025, na região conhecida como “Boeirinho”, na zona norte de Macapá.

Durante a ação, foi apreendido, pela primeira vez no estado, um fuzil de fabricação americana, calibre 5.56 mm. Também foram retirados de circulação carregadores, munições, uma pistola e um veículo utilizado em atividades criminosas.

“O êxito dessa missão enaltece a Instituição Polícia Militar do Amapá, reforçando a credibilidade do BOPE perante a sociedade”, destacou o vereador DaLua. Ele ressaltou ainda o profissionalismo, a coragem e o alto nível técnico demonstrado pelas equipes da 1ª Companhia do BOPE durante a operação.

Segundo o parlamentar, o comprometimento dos policiais foi fundamental não apenas para impedir a circulação de armas de alto poder destrutivo, mas também para preservar vidas e prevenir novos crimes.

“O impacto positivo da operação gerou reconhecimento social e serviu de exemplo do valor da ROTAM no enfrentamento ao crime organizado. Com esta homenagem, queremos reconhecer publicamente a bravura e a eficiência desses agentes que arriscam a vida para proteger a população amapaense”, concluiu DaLua.