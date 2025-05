Polícia acha procurado por homicídio na companhia de traficante

Suspeitos foram presos no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Durante uma ação realizada nesta terça-feira (6), na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá, policiais civis da 1ª Delegacia do município prenderam um homem de 21 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em 2024. A operação ocorreu na região conhecida como “Baixada do Ambrósio”.

No mesmo local, outro indivíduo foi preso em flagrante enquanto comercializava drogas. Segundo as investigações, o suspeito detido por homicídio — que não teve o nome revelado — é apontado como um dos autores da morte de um jovem de 23 anos, assassinato ocorrido em outubro de 2024, na Praça da Juventude, área conhecida como “Cracolândia”.

“Estávamos em busca de cumprir um mandado de prisão preventiva expedido contra um dos envolvidos no crime de homicídio praticado em outubro de 2024. Hoje conseguimos capturar esse sujeito, conhecido como ‘Toró’”, explicou o delegado Leonardo Alves.

As investigações, coordenadas por Alves, apontam a participação direta de “Toró” no homicídio. Durante a abordagem, ele confessou ser o executor do crime.

“Além do cumprimento do mandado, encontramos drogas no local e efetuamos uma prisão em flagrante por tráfico e associação para o tráfico. O alvo do mandado e um outro jovem, de 18 anos, foram detidos por estarem supostamente vendendo entorpecentes. Sobre o homicídio, o sujeito confirmou que foi o autor do delito”, concluiu o delegado.