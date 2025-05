Polícia Ambiental intercepta carne de gado furtado no interior do Amapá; 2 são presos

Oito quartos de búfalo foram apreendidos. Caso ocorreu em Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, em região de difícil acesso.

Por JONHWENE SILVA

Na madrugada desta terça-feira (13), policiais militares do Batalhão Ambiental de Tartarugalzinho, a cerca de 230 km de Macapá, prenderam duas pessoas acusadas de praticar o crime de abigeato – furto ou roubo de animais. Com elas, os militares encontraram cerca de oito quartos de carne bovina do tipo bubalino. Um terceiro indivíduo conseguiu fugir pela mata.

A ação ocorreu no distrito de Aporema, na comunidade conhecida como Lago Novo, uma área de difícil acesso. No momento da chegada da equipe, apenas um suspeito tentou fugir. Foram presos Jhonatan Penha Moreira, de 26 anos, e Deuclide Costa Corrêa, de 58. Ao serem questionados sobre a origem da carne, os dois não souberam explicar.

Segundo o Batalhão Ambiental, toda a carne de búfalo estava sendo transportada sem a devida documentação legal, como a Guia de Trânsito Animal (GTA) e a certidão de óbito animal — documentos emitidos pela DIAGRO, órgão competente que atesta a procedência do produto.

Os envolvidos, que deverão responder por abigeato, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Tartarugalzinho. Não há informações sobre a destinação da carne apreendida.

O que é abigeato?

O abigeato é o crime de furto ou roubo de animais em zonas rurais, caracterizado pela invasão de propriedades para o roubo de espécies bovinas, ovinas, equídeas, entre outras, com a intenção de comercializá-las clandestinamente. Esse tipo de crime é comum em áreas de fronteiras, divisas e limites, o que facilita a ação dos criminosos, que conseguem vender a carne de forma rápida antes de serem capturados.