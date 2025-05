Polícia investiga mortandade de peixes na Praça Floriano Peixoto após ‘Pescaria do Trabalhador’

Centenas de peixes boiaram mortos nos lagos da praça após o evento promovido pela Prefeitura de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá abriu inquérito para apurar a mortandade de peixes nas lagoas da Praça Floriano Peixoto, no Centro de Macapá. O processo investigativo teve início nesta sexta-feira (2), após a circulação de vídeos e imagens que mostram o pescado morto logo após um evento promovido pela prefeitura da capital em comemoração ao Dia do Trabalhador.

Segundo a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), a apuração busca verificar uma eventual responsabilidade criminal pelo episódio, que ocorreu um dia após a tradicional pescaria organizada pelo município, na quinta-feira (1º). O evento consiste na soltura de peixes comprados com recursos públicos nas lagoas artificiais da praça.

Este ano, porém, a comemoração foi marcada por uma série de ocorrências inusitadas e preocupantes. Registros publicados nas redes sociais mostram casos de tumulto, agressão entre o público, captura de espécies perigosas, como poraquê, e até ferrada de arraia. Houve, também, relatos de que parte dos peixes já estariam mortos no momento em que foram jogados nas lagoas, o que pode ter contribuído para a mortandade observada após o evento.

O delegado Welligton Ferraz, titular da Dema, ressaltou que equipes da delegacia estiveram no local para realizar diligências, coletar informações e acompanhar o trabalho da perícia técnica.

Segundo ele, a investigação deve esclarecer as condições sanitárias do pescado distribuído, as circunstâncias da introdução dos peixes nas lagoas e se houve crime ambiental, especificamente de poluição. O objetivo é identificar e responsabilizar os envolvidos, caso sejam constatadas irregularidades.

Até o momento, a Prefeitura de Macapá não se manifestou oficialmente sobre os incidentes.