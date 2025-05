Policiais de folga matam pai e filho durante festa no interior do Amapá

A Festa da Castanha ocorria na Reserva Extrativista de Água Branca do Cajari; os policiais passaram a noite bebendo no evento

Por SELES NAFES

Três policiais militares do Amapá foram presos por determinação do Comando-Geral, após uma confusão que terminou com duas mortes e uma pessoa ferida a tiros, na manhã deste sábado (31), na comunidade Água Branca do Cajari, município de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá. As vítimas são pai e filho, moradores da região. O episódio ocorreu durante a tradicional Festa da Castanha, realizada anualmente na reserva extrativista.

Segundo relatos da comunidade, os dois policiais estavam à paisana, consumindo bebida alcoólica durante a madrugada, e um deles vestia uma camiseta da Rotam. Vídeos gravados por moradores mostram os militares em meio à festividade pouco antes da confusão, que teria iniciado após um desentendimento, culminando em disparos a queima-roupa contra os civis.

Moradores também filmaram um dos policiais segurando uma pistola, enquanto outras pessoas e um policial de camiseta amarela tentam acalmar os ânimos e terminar uma discussão.

Contudo, o de camiseta amarela é filmado depois disparando um fuzil várias vezes contra Sivanildo, de roupa preta, que cai no chão. As duas vítimas foram levadas já sem vida para o hospital. Vídeos mostram ainda muito sangue pelo chão, no local onde ocorria a festa. Um dos militares aparece em outro vídeo sendo atendido com um ferimento na cabeça.

A Polícia Militar do Amapá divulgou uma nota oficial afirmando que, tão logo tomou conhecimento do caso, adotou medidas imediatas: os militares envolvidos foram afastados de suas funções, presos e apresentados à Polícia Civil. As armas utilizadas também foram recolhidas, e a Corregedoria-Geral da corporação foi acionada para apurar com rigor a conduta dos envolvidos.

“A Polícia Militar está prestando total auxílio aos demais órgãos envolvidos na apuração deste fato e com isso reafirma seu inabalável compromisso com a legalidade e legitimidade de suas ações, firmes no objetivo de bem servir e proteger a sociedade amapaense”, diz o comunicado da corporação.

Em luto, a Prefeitura de Laranjal do Jari cancelou oficialmente a programação da Festa da Castanha.

“Estamos de luto e nos solidarizamos com a dor da família extrativista, que enfrenta esse momento de imensa tristeza e perda”, diz a nota do município.

A prefeitura reforçou que a prioridade neste momento é prestar apoio e acolhimento aos familiares das vítimas e à comunidade local.

As vítimas foram identificadas como Sivanildo Pereira Monteiro e o filho dele, que ainda não teve o nome confirmado. Uma nota de pesar publicada pela Unipesca lamenta a morte de Sivanildo, que era considerado um importante membro da comunidade extrativista local.

A Delegacia de Polícia Civil de Laranjal do Jari investiga o caso. A expectativa é de que os envolvidos prestem depoimento nas próximas horas.