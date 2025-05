Prefeita de Amapá tem contas de campanha reprovadas

Kelley Lobato (azul ao centro da foto) teria recebido recursos de outros partidos que não estavam compondo a coligação da qual participava

Por SELES NAFES

A prefeita de Amapá, município a 310 km de Macapá, Kelley Lobato (União), teve rejeitado recurso contra a decisão de primeira instância que desaprovou as contas de campanha dela. nas eleições de 2024. A decisão foi do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP), em julgamento ontem (27) à tarde, que acompanhou por unanimidade o voto do juiz relator Rivaldo Valente.

O recurso argumentava que o colegiado teria se omitido de apreciar tese citada pela defesa sobre entendimento de tribunais superiores em decisões de processos semelhantes.

Os advogados da prefeita sustentavam que essa jurisprudência teria reconhecido a legalidade de repasses financeiros de partidos que não fazem parte da coligação. Para o relator, no entanto, a sentença foi clara ao levar em consideração os atuais entendimentos do TSE e do STF.

Rivaldo Valente classificou o recurso como fruto de inconformismo da prefeita com a primeira decisão, que também rejeitou as contas em ação movida pelo Ministério Público Eleitoral.

A rejeição das contas não leva automaticamente à perda do mandato, mas abre caminho para que adversários ou o MP ajuizem ações nesse sentido, ou pedindo a inelegibilidade do candidato e pagamentos de multas.

Kelley, que sucedeu Carlos Sampaio, ainda poderá recorrer ao TSE.