Preso ladrão que aterrorizava lojas voltadas ao público feminino

Por OLHO DE BOTO

A Justiça do Amapá determinou a prisão de um criminoso que tinha como alvos preferenciais lojas de confecção da zona sul de Macapá, especialmente aquelas onde o atendimento era realizado exclusivamente por mulheres.

Kayllon Martins do Nascimento, de 21 anos, foi capturado neste sábado (24) por uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do sargento C. Júnior, após ser denunciado por um popular. O foragido estava na Avenida Miguel Faustino Picanço, no Bairro Novo Buritizal.

Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto por crimes de roubo. Segundo o sargento, o modo de atuação de Kayllon era sempre violento.

“O alvo dele eram lojas especializadas no público feminino, e ele sempre rendia as vítimas sob ameaça, utilizando faca ou revólver”, detalhou o militar responsável pela ocorrência.

Após a prisão, o assaltante foi apresentado ao delegado plantonista no Ciosp do Pacoval e, em seguida, encaminhado para audiência de custódia.

A Justiça determinou seu recolhimento ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde ficará à disposição da Vara de Execuções Penais.