Procurado pela justiça, ‘Iraquiano’ morre em troca de tiros com o GTA

Troca de tiros ocorreu em uma passarela com elevados índices de criminalidade, em Santana, a cerca de 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homem foragido da Justiça do Amapá, procurado pelos crimes de homicídio e roubo, morreu em confronto com policiais da patrulha terrestre do Grupo Tático Aéreo (GTA), nesta quinta-feira (1), no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Igor Silva da Silva, de 23 anos, que era conhecido pelos apelidos de Iraquiano e Burrinho, teria atirado com os policiais na passarela 15, no Bairro Fonte Nova. No revide, ele acabou atingido e não resistiu aos ferimentos.

O local onde foi registrada a ocorrência possui a incidência diária de ações criminosas, de acordo com a polícia. Iraquiano costumava intimidar moradores da região com uso de armas de fogo para evitar denúncias, segundo o GTA.

Os policiais afirmaram ter encontrado com ele uma pistola 9mm, papelotes com maconha e crack, dinheiro trocado e uma balança de precisão – características da venda de drogas.

Igor Silva colecionava na ficha criminal passagens por associação criminosa, homicídio e assalto à mão armada. Além disto, ressaltou a polícia, ele também era integrante e liderança de uma facção criminosa com forte atuação em Santana.

A ação do GTA ocorreu dentro da Operação Protetor e teve o apoio da Companhia Especializada de Rádio Patrulhamento Motorizado do 4º Batalhão da PM de Santana.

“Essa operação faz parte das ações de combate à criminalidade, que visam encurralar criminosos em todo o estado. O GTA e as forças de segurança envolvidas vão continuar o combate, a fim de garantir a tranquilidade da sociedade”, reforçou o capitão Bryan Fonseca, do GTA.