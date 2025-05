Procurado por homicídio brutal no Amapá é preso levando nova vida em Santa Catarina

O suspeito foi localizado e preso nesta quinta-feira (8) na cidade de Videira, a cerca de 450 km de Florianópolis.

Por OLHO DE BOTO

Um homem procurado por uma morte cometida com extrema violência na capital do Amapá foi descoberto levando uma nova vida no outro lado do país, em Santa Catarina.

Leandro Farias Teixeira, de 26 anos, era considerado foragido pela Polícia Civil amapaense, acusado de matar Darlan da Silva Costa, também de 26 anos, que foi assassinado com golpes de gargalo de garrafa e pauladas na cabeça.

O suspeito foi localizado e preso nesta quinta-feira (8) na cidade de Videira, a cerca de 450 km de Florianópolis.

Segundo o delegado Leonardo Leite, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e responsável pela investigação, Leandro estava trabalhando em uma empresa privada no município catarinense. A descoberta permitiu à Justiça do Amapá cumprir o mandado de prisão preventiva expedido ainda em janeiro deste ano.

O crime aconteceu na madrugada do dia 12 de janeiro, no bairro Morada das Palmeiras, zona norte de Macapá. De acordo com as investigações, a vítima, Darlan Costa, de 26 anos, foi brutalmente agredida após um desentendimento durante uma bebedeira. O ataque foi presenciado por duas testemunhas. Mesmo socorrido, Darlan não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 28 de janeiro.

Apontado como autor do homicídio, Leandro — também conhecido como “Coreano” — desapareceu logo após o crime. Ele teria se mudado e não foi mais visto, passando a ser considerado foragido da Justiça.

O delegado Leonardo destacou que a captura foi resultado de um trabalho integrado das forças de segurança que compõem a chamada Operação Harpia, coordenada pela Polícia Civil do Amapá.

A prisão foi efetuada após diligências conduzidas por agentes da DHPP/AP, Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP/AP), Núcleo de Capturas (PCAP), Grupo de Capturas da Polícia Federal (GCAP/PF/AP) e 8ª Delegacia de Polícia de Macapá, com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).