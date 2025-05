Profissionais do cinema negro e amazônico ministram oficinas em Macapá

Tayana Pinheiro é produtora executiva do telefilme paraense Vatapá ou Maniçoba

Da REDAÇÃO

A capital amapaense será palco, entre os dias 19 e 23 de maio, de uma programação intensa voltada à formação no audiovisual negro e amazônico. Especialistas renomados do setor estarão em Macapá para ministrar masterclasses gratuitas dentro do Festival AfroEstima, evento que celebra as expressões culturais afro-amazônidas por meio do cinema, música e artes visuais.

As aulas acontecem na sede da CUFA Amapá (Central Única das Favelas) e são voltadas a realizadores, estudantes e interessados em audiovisual, com vagas limitadas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo site oficial do evento: www.afroestimafestival.com.

Programação e convidados

A primeira masterclass será na segunda-feira (19), das 16h às 18h, com Tayana Pinheiro (PA), produtora executiva do telefilme paraense Vatapá ou Maniçoba, sucesso nacional exibido pela TV Globo, com mais de 16 milhões de espectadores em 2025. Ela irá compartilhar os bastidores da produção e estratégias para levar conteúdos amazônicos ao grande público, num olhar voltado à valorização do audiovisual negro fora do eixo Rio-São Paulo.

Na sexta-feira (23), a programação conta com duas aulas. Pela manhã, das 9h às 11h, o montador e educador Mário Costa (PA) apresenta a masterclass Montagem e Ancestralidade – Montando Narrativas Decoloniais, onde propõe um olhar crítico e histórico sobre o processo de edição como ferramenta de resistência e construção estética negra. Costa é vice-presidente da edt. (Associação de Profissionais de Edição Audiovisual) e membro da APAN (Associação de Profissionais do Audiovisual Negro).

À tarde, das 16h às 18h, o especialista em distribuição e licenciamento Rafael Nzinga (PA), diretor da Uirá Distribuidora e da Cine Diáspora, comanda a masterclass Distribuição e Comercialização de Curtas-Metragens. Nzinga vai apresentar estratégias concretas para que filmes independentes, especialmente de autoria negra e periférica, alcancem canais de exibição e monetização, como a plataforma de streaming TODESPLAY, da qual é gerente.

Uma iniciativa com impacto nacional

O Festival AfroEstima tem como missão promover visibilidade e valorização da produção cultural afro-amazônida, oferecendo espaços de formação e troca entre profissionais experientes e novos talentos. A ação formativa tem apoio da APAN e da edt., duas importantes entidades nacionais que atuam no fortalecimento da representatividade negra no cinema brasileiro e na profissionalização da pós-produção audiovisual.

Todas as masterclasses oferecem 15 vagas presenciais, com emissão de certificado. A organização reforça que as inscrições devem ser feitas com antecedência pelo site www.afroestimafestival.com.