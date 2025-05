Gênesis 42

Você concorda que Deus escreve certo por linhas tortas? O certo é que na vida nem sempre entendemos porque algumas coisas acontecem. As vezes Deus nos impede de irmos por um caminho, porque mais adiante Ele tem algo melhor para nós. Isso ocorreu com José. Vamos analisar Gênesis 42. Tenha uma ótima quarta-feira (28) com nosso Senhor Jesus!