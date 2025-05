Reconhecimento facial identifica assaltantes violentos em batedeira de açaí

Criminosos usaram arma de fogo e agrediram a vítima durante o roubo. Ambos estão foragidos.

Por SELES NAFES

O sistema de reconhecimento facial da Polícia Civil do Amapá foi fundamental para identificar rapidamente os dois autores de um roubo violento ocorrido no último domingo, 19 de maio, em uma batedeira de açaí no bairro da Fazendinha, a cerca de 13 km do Centro de Macapá.

O crime aconteceu por volta das 19h20min, em um estabelecimento localizado na Avenida Hubelino Nunes de Almeida, e ganhou grande repercussão nas redes sociais por conta da violência empregada.

As investigações foram conduzidas pelo delegado Leandro Leite, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), que indiciou nesta sexta-feira (23) dois homens, de 18 e 23 anos, pela prática de roubo duplamente majorado — quando há uso de arma de fogo e violência física contra a vítima. Os nomes deles ainda não foram divulgados.

A polícia chegou aos suspeitos após cruzar informações de inteligência, analisar imagens de câmeras de segurança e utilizar tecnologia de reconhecimento facial.

“O sistema de reconhecimento apontou um índice de verossimilhança de 99,89% em relação aos suspeitos”, explicou o delegado Leandro Leite.

Durante diligência na casa de um dos acusados, os investigadores encontraram as mesmas roupas usadas no dia do crime, uma camiseta preta e uma bermuda, compatíveis com as imagens captadas pelas câmeras.

“Com base no conjunto probatório reunido, os dois suspeitos foram indiciados formalmente e atualmente encontram-se foragidos”, completou o delegado.

A Polícia Civil já pediu à Justiça a decretação da prisão preventiva dos dois homens.