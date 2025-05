Secretário de saúde é indiciado por colisão que deixou francês morto na BR-156

O acidente ocorreu no dia 24 de agosto do ano passado, na altura do km 374 da BR-156, a cerca de 125 km de Macapá..

O secretário de Saúde do município de Amapá, Zanilson Ramos Miranda, de 57 anos, foi indiciado por homicídio culposo no acidente de trânsito que deixou um cidadão francês morto em agosto de 2024 na BR-156, a cerca de 125 km de Macapá.

A conclusão do inquérito policial foi divulgada nesta segunda-feira (26) pela Delegacia de Polícia de Ferreira Gomes.

De acordo com as investigações conduzidas pelo delegado Felipe Rodrigues, o secretário trafegava a aproximadamente 146 km/h em um trecho onde a sinalização proibia ultrapassagens. A imprudência teria causado a colisão traseira entre a picape L-200 conduzida por ele e uma Hilux prata que seguia no mesmo sentido, interior–capital.

O acidente ocorreu por volta das 13h10 do dia 24 de agosto do ano passado, na altura do km 374 da BR-156, entre os municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes. Com o impacto, ambos os veículos capotaram.

Um dos ocupantes da Hilux, o francês Andre Mathieu Larance, de 56 anos, morreu ainda no local, preso às ferragens. Ele era natural de Caiena, capital da Guiana Francesa, território ultramarino vizinho ao Amapá.

Além da vítima fatal, outras quatro pessoas ficaram feridas. A esposa de Andre, Polony Patricia Clément Larance, de 55 anos, também estava no veículo, junto com uma criança de 4 anos – que, segundo a polícia, não é filha do casal, mas viajava com autorização dos responsáveis. O condutor da Hilux, um brasileiro de 39 anos, também ficou ferido. Na L-200 estavam, além do secretário, um jovem de 22 anos, que sofreu fratura em um dos braços. Zanilson teve apenas escoriações leves.

Com base nos laudos periciais e nos depoimentos colhidos, o delegado indiciou o secretário por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com base nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Amapá, que decidirá sobre eventual denúncia.

A Polícia Civil destacou que a conclusão do inquérito representa o compromisso das autoridades em apurar com rigor as responsabilidades em acidentes com vítimas fatais, independentemente do cargo ou função do envolvido.