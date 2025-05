Sem desconfiar de estranho ao lado, homem é morto a tiros diante de populares

Caso foi registrado no município de Santana, a 17 km de Macapá, quando a vítima estava em frente a um mercantil.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homem foi morto a tiros no Bairro Nova União, em Santana, município a 17 km de Macapá, na noite desta quarta-feira, em um crime que possui características de execução. Ele estava em frente a um mercantil e o circuito de câmeras do estabelecimento comercial mostra o momento em que ocorreu o homicídio. Um indivíduo que estava com camisa manga-longa e boné efetuou os disparos.

A vítima foi identificada como Jairo Jucá Gomes, de 34 anos. As imagens das câmeras mostram ele conversando com outro rapaz, em meio a outras pessoas, e não percebe que já está sendo monitorado pelo assassino a poucos metros, observando e aguardando o melhor momento para atacar.

Após alguns segundos, quando a vítima vira de costas, o primeiro tiro acontece. Jairo cai. O atirador realiza outros disparos e, em seguida, foge.

De acordo com a Polícia Militar, Jairo já havia escapado de uma tentativa de homicídio em dezembro de 2023. Na ocasião, ele foi alvo de atiradores e um inocente acabou baleado durante a ação criminosa.

Segundo testemunhas, três tiros atingiram Jairo. Populares o socorreram ao Hospital de Emergências (HE) de Santana, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A PM esteve no local da execução e baseada em informações sobre as características do atirador, identificou o suspeito como Raylan Leite Guimarães. Os militares realizaram incursões em áreas de ponte do bairro, mas ele não foi localizado.

A Polícia Civil já investiga o caso para a apurar a motivação e confirmar a autoria do crime.