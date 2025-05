Senador denuncia esforço para criar narrativa negativa sobre o petróleo no Amapá

Lucas Barreto votou a favor do novo marco do licenciamento ambiental, que na prática destrava o petróleo e outros projetos estratégicos

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) denunciou a existência de um lobby que, segundo ele, tem promovido manchetes negativas com o objetivo de influenciar a opinião pública contra a exploração de petróleo na Margem Equatorial, localizada na costa do Amapá, em defesa de interesses estrangeiros. O parlamentar votou, no último dia 21, a favor do novo marco do licenciamento ambiental, que recebeu uma emenda do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), a qual, na prática, confere mais agilidade aos processos de licenciamento.

Para Lucas Barreto, a nova legislação representa um avanço significativo, pois destrava a exploração de petróleo, impulsiona a agricultura, obras paradas e outras atividades econômicas capazes de tirar o Amapá da pobreza. “Pode mudar de vez a vida do nosso povo”.