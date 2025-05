Shows, corrida, projetos sociais: Com nome novo, Assembleia de Deus chega 108 anos no AP

Presidente da igreja, Iacy Pelaes, falou sobre a mudança de nome, a festa de aniversário e o esforço para ajudar jovens e dependentes químicos

Por SELES NAFES

Quem passa pela Catedral da Assembleia de Deus no Amapá não imagina que dentro do prédio, situado no Centro de Macapá, exista também um charmoso café. O Bethlehem é inspirado na pronúncia em hebraico para Belém (cidade de Jesus) e significa “Casa do Pão”. Com um pequeno museu e livraria, o local já virou um ponto de encontro de cristãos de várias denominações antes e depois dos cultos.

Em entrevista ao SNTV, o atual presidente da Assembleia de Deus, pastor e promotor de justiça Iacy Pelaes, revelou detalhes da festa de aniversário de 108 anos que incluirá até corrida de rua. Ele também explicou a mudança de nome da igreja (não é mais A Pioneira) e porque a AD está investindo pesado no evangelismo por meio do esporte e da recuperação de dependentes químicos. Imagens de Caio Lucas Nunes da Silva.