Superaquecimento de ventilador pode ter causado incêndio que destruiu casa em Santana

O acidente ocorreu no bairro dos Remédios 2; Bombeiros tiveram dificuldades para chegar no imóvel

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um incêndio destruiu completamente uma casa de madeira, na noite desta quarta-feira (14), localizada na Avenida Ângelo de Moraes, no bairro Remédios 2, em Santana, município a 17 km de Macapá. O imóvel ficava em uma área de pontes, o que dificultou a ação do Corpo de Bombeiros, que levou cerca de uma hora para controlar as chamas.

Segundo informações repassadas por moradores aos bombeiros, havia três pessoas na residência no momento do sinistro — dois adultos e uma criança. Um dos moradores precisou fugir pelos fundos da casa, acessando a área alagada, para escapar do fogo.

A principal suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado pelo superaquecimento de um ventilador. Por segurança, foi necessário desligar a rede elétrica da região para evitar riscos de curto-circuito em outras residências próximas.

“Atendemos essa ocorrência com um grau elevado de dificuldade por se tratar de uma área de passarelas. Foram cerca de uma hora de combate às chamas até a fase de rescaldo, quando ainda havia focos de fumaça. Houve perda total do imóvel”, informou o capitão Eliseu, do Corpo de Bombeiros de Santana.

Equipes das unidades da Fazendinha e do Marabaixo também foram mobilizadas para conter o fogo. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido. As causas reais do incidente ainda serão investigadas por meio de perícia técnica.