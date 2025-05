Suplente assume mandato de vereador vítima de AVC

O suplente Zé Luis, de 48 anos, faz juramento no gabinete do presidente Pedro Dalua

Por SELES NAFES

O suplente de vereador Zé Luiz (PT), de 48 anos, tomou posse como novo membro da Câmara Municipal de Macapá (CMM), na manhã desta segunda-feira (5) em rápida cerimônia. Ele assume o cargo durante o período de licença médica de Claudiomar Rosa (PT), afastado por 120 dias para tratamento de saúde.

A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente da Casa, Pedro DaLua (União Brasil), e contou com a presença da maioria dos parlamentares. No ato, Zé Luiz apresentou seu diploma emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e a declaração de bens, prestou juramento e foi oficialmente empossado.

DaLua destacou que a posse segue o que determina o regimento interno e representa também um gesto de solidariedade.

“O vereador Zé Luiz chega com o intuito de ajudar o mandato de Claudiomar Rosa, e dar tranquilidade para a família seguir com o tratamento dele”, afirmou o presidente.

“Assumo o mandato com responsabilidade dupla: de cumprir o que o Claudiomar fazia nesta Casa e honrar este mandato”, declarou Zé Luís, que é irmão do ex-prefeito de Santana, Antônio Nogueira.

Claudiomar teve um AVC hemorráfico no dia 7 de março quando cumpria agenda política em Vitória (ES). No último dia 29 de abril, a Câmara aprovou requerimento de um curador do vereador solicitando o licenciamento.

