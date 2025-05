Tartarugalzinho adere ao Selo UNICEF e reforça compromisso com a infância no Amapá

Os municípios que aderirem até o dia 9 de junho de 2025 receberão apoio técnico e metodológico em áreas essenciais

Com foco no fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e adolescência, foi lançada nesta terça-feira (6), em Macapá, a edição 2025-2028 do Selo UNICEF. A cerimônia ocorreu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Amapá, reunindo autoridades, gestores e representantes da sociedade civil.

O evento, promovido pelo Ministério Público do Estado (MP-AP) em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), deu início ao período de adesão dos municípios amapaenses ao programa. Mais do que um ato simbólico, a assinatura do Selo representa um compromisso concreto com avanços mensuráveis nas políticas de proteção à infância.

Durante o lançamento, dois nomes se destacaram: a deputada estadual Liliane Abreu, defensora ativa da pauta infantojuvenil na Assembleia Legislativa, e o prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro, que oficializou a adesão do município ao novo ciclo da iniciativa.

“Cada gestor que assina esse compromisso está dizendo: ‘eu me importo, eu vou agir’. E, no que depender do meu mandato, darei todo o apoio legislativo necessário para que nenhum município fique para trás”, afirmou a deputada Liliane.

Para o prefeito Bruno Mineiro, o Selo UNICEF chega para reforçar o que já vem sendo feito em Tartarugalzinho.

“Cuidar da infância é governar com humanidade e responsabilidade. Nossa gestão já atua com foco nas crianças e adolescentes. O Selo será mais uma ferramenta para aprimorar esse trabalho”, ressaltou.

A nova edição do Selo UNICEF está estruturada em três eixos principais: gestão por resultados, fortalecimento de políticas públicas e promoção da participação social. Os municípios que aderirem até o dia 9 de junho de 2025 receberão apoio técnico e metodológico em áreas essenciais como saúde, educação e proteção contra a violência infantil.

A adesão é gratuita e pode ser feita diretamente pelo site oficial do programa: www.selounicef.org.br.