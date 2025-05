TCC de estudantes do Amapá vira série documental no Youtube

Episódios da “Fala Preta” narram a história de mulheres negras da cultura, educação e movimentos sociais

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um trabalho de conclusão de curso (TCC) de estudantes de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá (Unifap) virou uma série documental sobre mulheres negras com atuação destacada na cultura, educação, política e movimentos sociais do estado. A websérie “Fala Preta – Mulheres que Constróem o Amapá”, estreeou nesta sexta-feira (21), no YouTube.

O projeto de extensão existe desde 2020 e destacou, em sua primeira edição a “Vida e Memória Negra” com mulheres contando suas trajetórias pessoais. Em 2022, a segunda edição escutou as “Filhas de Mariele”, mulheres pretas candidatas às eleições.

Neste ano, pela primeira vez, a websérie foi resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Brunna Silva e Vinícius Trindade se lançam na carreira jornalística entregando com sucesso o projeto experimental da Terceira edição do Fala Preta, “Mulheres que Constroem o Amapá”.

Com três episódios, a websérie busca valorizar trajetórias apagadas pela história oficial, trazendo entrevistas em formato de conversa, com linguagem acessível e sensível. As personagens são Esmeraldina dos Santos, Durica e Alzira Nogueira. A produção é assinada por Brunna Silva e Vinícius Trindade como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob orientação da professora doutora Lylian Rodrigues. A exibição será feita pelo canal da Agência de Comunicação Experimental da Unifap (Agcom).

No primeiro episódio, Esmeraldina dos Santos, pedagoga e escritora quilombola, compartilha a memória e os saberes do Quilombo do Curiaú. O segundo episódio é dedicado à pesquisadora e militante Maria das Dores Almeida, a Durica, cofundadora do Instituto de Mulheres Negras do Amapá (Imena) e da Rede Fulanas. Já o terceiro apresenta Alzira Nogueira, assistente social, presidenta da CUFA Amapá e integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.

“A gente não queria só entregar um TCC, a gente queria deixar uma marca”, afirmou Brunna Silva.

“O Fala Preta virou esse lugar de memória, de afeto e de escuta que mostra a força de mulheres negras que constroem o Amapá todos os dias”, acrescentou.

Vinícius Trindade ressaltou a importância do projeto como reparação histórica. “Essas mulheres fizeram e fazem história no Amapá. Nossa intenção foi documentar essas vozes com sensibilidade, respeito e escuta real.”

A série estará disponível gratuitamente no canal da Agcom Unifap no YouTube.