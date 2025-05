Temporal arranca telhado de mercantil e assusta moradores em Macapá

A estrutura, feita de madeira e coberta por cerca de 40 folhas de zinco, foi lançada sobre uma casa vizinha e também ficou presa à rede elétrica da área.

Por OLHO DE BOTO

Uma forte ventania durante o temporal da tarde desta quinta-feira (29) arrancou completamente o telhado de um mercantil localizado no Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá.

A estrutura, feita de madeira e coberta por cerca de 40 folhas de zinco, foi lançada sobre uma casa vizinha e também ficou ‘pendurada’ à rede elétrica da área, causando a interrupção do fornecimento de energia por várias horas.

Segundo moradores, o incidente aconteceu por volta das 17h. Apesar do susto, ninguém se feriu. Parte do telhado caiu sobre a residência ao lado, enquanto outra parte ficou suspensa pelos fios da rede elétrica.

“Se não fosse essa fiação, esse telhado poderia ter caído em cima de moradores na rua. A rede elétrica sustentou, por isso não veio abaixo”, relatou um morador da região.

O Corpo de Bombeiros e a distribuidora de energia elétrica, CEA Equatorial, foram acionados e trabalharam até a madrugada para retirar a estrutura metálica da rede elétrica e restabelecer a energia no perímetro afetado.

“Foi uma ventania entre 16h30 e 17h que conseguiu retirar essa estrutura metálica e lançar sobre a fiação e residências ao lado”, explicou o major Raimundo Ferreira, do Corpo de Bombeiros.

“Foi um serviço bastante complexo, que exigiu o uso de máquinas, caminhão munk, viaturas de salvamento e diversas guarnições. Parte do telhado também caiu em outras casas e também foi removida”, completou o oficial.

De acordo com a avaliação de um engenheiro do Corpo de Bombeiros, não houve dano estrutural grave nas edificações atingidas. Ainda segundo o major, esse tipo de ocorrência não é incomum na região, principalmente em períodos de chuvas com rajadas de vento.

“Essa frente da cidade, às vezes com tempestade, vem com rajadas fortes. Pode ocorrer isso, assim como quedas de árvores que também vemos”, concluiu.

O fornecimento de energia no bairro só foi normalizado na madrugada.