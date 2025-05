Tiroteio em esconderijo do crime termina com 1 morto

A ação policial ocorreu no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um tiroteio entre policiais militares do Batalhão de Força Tática e um bando de faccionados fortemente armados terminou na morte de um traficante, no início da manhã desta quinta-feira (8), em Porto Grande.

A ação ocorreu numa casa usada por criminosos como esconderijo de drogas, roubos e até, segundo denúncia, para executar rivais.

De acordo com o capitão Alanjocer Lopes, assessor de comunicação do BFT, quando os militares da Companhia de Choque do Bope e uma equipe da Força Tática chegaram ao local denunciado, diversos indivíduos começaram a fugir, enquanto outro integrante do grupo, ainda não identificado, decidiu abrir fogo em direção aos militares e acabou baleado em revide. O óbito foi confirmado na chegada ao hospital da cidade.

Além da arma usada no confronto pelo desconhecido, um revólver calibre 38 com a numeração raspada, os policiais disseram ter encontrado porções de drogas na casa e no bolso da roupa do atirador.