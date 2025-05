Traficante confessa ter matado mulher em Santana

Brandão possui um mandado de prisão e foi capturado no Bairro dos Remédios, pelo Bope, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Ao ser preso com drogas nesta quinta-feira (29), em Santana, o foragido Guilherme Baía Brandão revelou ter sido o autor da morte de Rosemary Braga Melo, de 36 anos, baleada por dois faccionados quando saía de uma área periférica do Bairro Fonte Nova, em 6 de janeiro deste ano, também em Santana.

Na ocasião, a vítima foi atingida por um disparo na cabeça e outro no braço, ficou inconsciente e morreu depois de uma semana. A execução teria sido ordenada por outro criminoso, liderança de uma facção.

Brandão possui um mandado de prisão e foi capturado no Bairro dos Remédios, pela Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), do Bope, após levantamentos do serviço de inteligência da PM. As informações davam conta de que havia vários indivíduos comercializando drogas na Travessa L5.

Na chegada das viaturas ao local indicado, vários suspeitos começaram a correr por trás das casas e conseguiram fugir por uma área alagada. Já Guilherme Brandão ficou para trás e foi flagrado com uma quantia em dinheiro e diversas porções de drogas.

De acordo com o major Hércules Lucena, o traficante decidiu colaborar, levando os policiais onde havia escondido mais entorpecentes e, ainda, entregou um revólver calibre 38, municiado, que ele afirma ter usado para matar Rosemary.

O foragido e o material ilícito foram apresentados no Ciosp do município de Santana.

Ainda segundo o Bope, a captura de Brandão fez parte de uma ação da Rende, a Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas.