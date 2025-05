Traficante do PCC é preso em Macapá com 15 kg de cocaína e skank

Além da droga, dinheiro e uma arma foram apreendidos. Operação começou na zona norte e foi até a zona sul da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um traficante apontado como uma das principais lideranças do PCC no Estado do Amapá foi preso em posse de 15 kg de drogas, arma de fogo, dinheiro em espécie, além de diversas munições. O flagrante também resultou na prisão de um homem que não tem antecedentes criminais, mas era responsável pela guarda dos pacotes de cocaína pura e skank.

A ação de combate ao crime organizado ocorreu nesta terça-feira, 13, nas zonas norte e sul da capital amapaense, e foi coordenada pelo delegado da Polícia Civil, Kleyson Fernandes, da Delegacia de Narcóticos (Denarc).

O alvo, Wilgner Cavalcante Carneiro, de 28 anos, já havia sido preso outras vezes por tráfico de drogas e, atualmente, vinha sendo monitorado pelos investigadores.

Cavalcante estava em um carro quando foi abordado no Bairro Infraero II. Dentro do veículo, os policiais disseram ter encontrado 1 kg de skank, enquanto a maior parte do carregamento ilícito e um revólver foram achados em uma casa que era usada como depósito do crime organizado, no Bairro Universidade, pertencente a um homem que não tem passagem pela polícia.

Os investigadores também foram à casa de Wilgner, no Bairro Pedrinhas, mas a mãe dele, já sabendo da abordagem ao carro do filho, retirou outro pacote de droga que ele tinha em casa e passou para um vizinho esconder. Mas não adiantou: o entorpecente foi encontrado.

“A natureza dessa droga chama atenção, tanto cocaína pura como skank, que iriam ser distribuídas em Macapá, região metropolitana e até mesmo enviadas para o interior. Há algum tempo já fazemos vigilância utilizando técnicas de investigação avançadas, a fim de identificar esses indivíduos que exercem papel de liderança nas organizações criminosas, sobre tudo em relação ao tráfico de drogas e, hoje, conseguimos lograr êxito nessa importante prisão e apreensão”, concluiu Kleyson Fernandes.

A dupla foi conduzida para o Ciosp da zona oeste e autuada por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação ao tráfico.