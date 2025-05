Traficantes recrutavam amapaenses para levar cocaína dentro do corpo à Europa, diz PF

Operação No Show ocorreu simultaneamente no Amapá, Ceará e São Paulo.

A Polícia Federal cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão preventiva no Amapá, nesta terça-feira (6), durante a Operação No Show, que mira uma organização criminosa transnacional especializada no envio de cocaína para a Europa.

Segundo as investigações, o grupo recrutava principalmente amapaenses para atuar como “mulas” – pessoas encarregadas de transportar droga dentro do corpo, por meio de ingestão, inserção em cavidades ou fixação ao corpo.

Coordenada pela Superintendência da PF no Ceará, a operação ocorre simultaneamente nos estados do Amapá, São Paulo e Ceará, com foco no tráfico internacional de drogas com destino a países como França, Portugal e Espanha.

No Amapá, a ação teve apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil local.

As ações se concentraram em Macapá, onde foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão preventiva nos bairros Congós, Marabaixo, Muca, Alvorada, Beirol, Pedrinhas, Jardim Felicidade, Buritizal e região central.

Mandados foram cumpridos, também, em Santana, Tartarugalzinho e Oiapoque, onde duas pessoas foram presas. Ao todo, sete alvos foram capturados no estado.

Ainda em Oiapoque, durante uma das buscas, os policiais federais encontraram 250 munições de diversos calibres, uma arma de fogo e aproximadamente um quilo de cocaína na residência de um dos investigados, que acabou preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a PF, os principais articuladores da quadrilha atuavam a partir do Amapá, de onde organizavam a logística para o envio da droga ao exterior.

A prática representa alto risco à vida dos “mulas” e à segurança dos voos. Em um dos casos investigados, uma dessas pessoas, sob efeito da droga, tentou abrir a porta de uma aeronave em pleno voo, colocando passageiros em risco.

No total, a Operação No Show cumpre 25 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão, com ordens expedidas pela 11ª Vara Federal do Ceará. A PF também solicitou à Interpol a emissão de notificações vermelhas contra foragidos que possam estar fora do país.

Durante as buscas no Ceará, a PF aprendeu R$ 450 mil em espécie, mais 11kg de cocaína, além de um veículo avaliado em mais de R$ 400 mil.

Os envolvidos responderão por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e crime contra a segurança aérea — delitos que, somados, podem resultar em penas superiores a 20 anos de prisão.

O nome da operação faz alusão à estratégia dos criminosos de não embarcarem em voos monitorados pelas autoridades, tentando assim frustrar as investigações e evitar flagrantes.