Trem ‘atropela’ o Humaitá com goleada e conquista 1ª vitória na Série D

Partida disputada na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Zerão, terminou com placar de 5 a 1 para o representante amapaense

Por JONHWENE SILVA

O Trem Desportivo Clube conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D ao golear o Humaitá do Acre por 5 a 1, na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Olímpico Milton de Souza Corrêa, o Zerão. A partida foi válida pela 4ª rodada do grupo A1 da competição.

Desde os primeiros minutos, a Locomotiva impôs seu ritmo e dominou as ações. Aos 8 minutos, Aleilson abriu o placar com um belo gol de letra, após cruzamento pela direita. Pouco depois, aos 15, o atacante voltou a marcar em cobrança de pênalti. Aos 30, foi a vez de Jonas aproveitar o rebote de um chute de Deivid para marcar o terceiro e ampliar a vantagem rubro-negra.

O Humaitá ainda tentou reagir no segundo tempo, com um gol de Thales em chute certeiro, mas a reação parou por aí. Aos 27 minutos, Wanderson Gotinha cobrou falta com precisão e fez o quarto do Trem. Já nos minutos finais, o zagueiro Jeferson Reis fechou a conta com um gol após cobrança de escanteio.

Após o apito final, o técnico Sandro Macapá destacou a importância da vitória para o moral da equipe e a preparação para a decisão estadual.

“O Estadual e a Série D são competições muito difíceis. Essa primeira vitória é muito importante. Agora é manter a calma e focar na final do Amapazão, que promete ser um grande jogo”, disse.

Do lado acreano, o técnico do Humaitá, Erismeu Silva, reconheceu a necessidade de reforços para o time seguir competitivo no campeonato.

“Sabemos que o Humaitá precisa se reforçar se quisermos mudar nossa postura na Série D. Utilizamos pelo menos sete jogadores do sub-20 hoje. Agora é descansar e conversar com o presidente para decidir os próximos passos”, afirmou.

O próximo compromisso do Trem será no sábado (17), às 15h30, novamente no Zerão, quando enfrenta o Oratório no jogo decisivo da final do Amapazão 2025.