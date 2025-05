Trio que deixou inglês paraplégico e matou turista do Amapá é condenado

Crime ocorreu em julho do ano passado durante assalto em pousada e vitimou Phil Gray (inglês) e Mary Oliveira (brasileira de Macapá)

Por SELES NAFES

A Justiça do Ceará condenou os quatro acusados de envolvimento no assalto que terminou com a morte de uma turista de Macapá e deixou o companheiro dela, um turista inglês, paraplégico, em julho de 2024, na praia do Cumbuco, em Caucaia, 15 km de Fortaleza. A sentença foi proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia.

Três dos réus — Artur Edmundo Ferreira Felisberto, Thales Sampaio Magalhães e João Laurenio Neto — foram condenados a 33 anos e 4 meses de prisão por latrocínio (roubo seguido de morte) e tentativa de latrocínio. Todos foram absolvidos da acusação de associação criminosa, segundo a imprensa do Ceará.

Já Igor Teixeira Lopes foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime semiaberto por receptação, após ser flagrado com um celular roubado. Somadas, todas as penas ultrapassam 100 anos de prisão.

O crime ocorreu quando o casal de turistas Phil Gray e Mary Oliveira fazia check-out em uma pousada. Um dos criminosos invadiu o local com a intenção de roubar cerca de R$ 30 mil que estariam com os hóspedes.

Phil tentou impedir o assalto e entrou em luta corporal com o assaltante, que atirou contra o casal. Mary morreu na hora. Phil foi atingido por três tiros e ficou paraplégico.

A autoria dos crimes foi confirmada por meio de imagens do circuito de segurança e por depoimentos de testemunhas, segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE).