Vacina contra gripe está liberada para todas as pessoas a partir de 6 meses em Macapá

A medida segue recomendação do Ministério da Saúde e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal antes do pico de circulação do vírus

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A vacina contra a gripe (Influenza) está liberada para todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais em Macapá. O imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A medida segue recomendação do Ministério da Saúde e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal antes do pico de circulação do vírus, comum no segundo semestre do ano. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento oficial com foto e a carteira de vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacina da gripe é segura, gratuita e atualizada anualmente para combater as cepas mais prevalentes. A estratégia busca garantir que toda a população tenha acesso à proteção contra a gripe.