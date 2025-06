400 kg: a maior apreensão da história do Amapá

Apreensão ocorreu na localidade do Abacate da Pedreira, a cerca de 40 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma operação conjunta entre as forças de segurança do Amapá e a Polícia Federal resultou, nesta quarta-feira (4), na maior apreensão de drogas já registrada no estado.

Cerca de 400 quilos de cocaína foram encontrados em uma área de difícil acesso, na zona rural de Macapá, na comunidade do Abacate da Pedreira, distrito macapaense a cerca de 40 km da capital.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, com apoio da Polícia Federal. Durante a operação, duas pessoas foram presas.

A polícia não informou sobre prisões de suspeitos. Nesta manhã de quinta-feira (5), haverá uma coletiva de imprensa na Delegacia Geral da Polícia Civil, em Macapá, para dar mais detalhes sobre a operação.