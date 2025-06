5 são indiciados por execução de eletricista da CEA Equatorial

O crime ocorreu em 9 de março de 2024, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá anunciou, nesta quarta-feira (4), que indiciou cinco pessoas, três homens e duas mulheres, envolvidas na execução do eletricista Messias de Lima Cardoso, de 29 anos, funcionário da CEA Equatorial. O crime ocorreu em 9 de março de 2024, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá, e foi investigado pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo o delegado Leonardo Leite, os indiciados têm entre 19 e 28 anos e responderão por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e mediante emboscada. Os nomes deles não foram revelados pelas autoridades.

Segundo as investigações, a vítima foi atraída ao local por uma falsa solicitação de serviço – que teria sido feita por uma das duas mulheres indiciadas. Ao chegar para atender uma moradora que alegava falta de energia, Messias foi rendido por seis pessoas, quatro homens e duas mulheres, levada até uma área de pontes e executada com 14 disparos de arma de fogo.

A investigação apontou que o assassinato foi motivado por vingança. Messias teria pertencido a uma facção criminosa rival dos autores e, embora afastado do crime, foi morto por ordem de um líder da organização, durante uma videochamada feita pelos executores antes da ação.

O caso mobilizou três meses de apuração. Em julho, quatro suspeitos foram presos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na região onde ocorreu o homicídio. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e organização criminosa. Um sexto envolvido morreu em decorrência de intervenção policial. Àquela altura, um quinto envolvido já havia morrido em uma intervenção da PM no bairro Araxá.

De acordo com a Polícia Civil, todas as pessoas indiciadas pertencem a uma facção que atua no estado.