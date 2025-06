Acidente com carro da Petrobras deixa 2 feridos; passageira foi arremessada em igarapé

Picape colidiu na traseira de moto com placa da Guiana Francesa; vítimas foram socorridas e levadas ao hospital

Por LEONARDO MELO

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido no fim da tarde de ontem (19), no bairro Fazendinha, município de Oiapoque, a 590 km de Macapá. A colisão envolveu uma picape da Petrobras e uma motocicleta com placa da Guiana Francesa que trafegavam no mesmo sentido, entre a Ponte Binacional e o centro da cidade. Uma das vítimas chegou a ser arremessada para dentro de um igarapé.

Segundo a Polícia Militar, a moto conduzida por Jaqueline Fernandes reduziu a velocidade para aguardar a travessia de outro veículo vindo no sentido oposto. Neste momento, a motocicleta foi atingida na traseira pela picape conduzida por Lauro Santana Protasio, a serviço da estatal.

Com o impacto, Jaqueline caiu no asfalto e sofreu escoriações, além de relatar dores na cabeça. A passageira da moto foi projetada diretamente para dentro do córrego. Ambas foram socorridas por dois homens que estavam nas proximidades. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento pré-hospitalar e conduziu as vítimas ao Hospital de Oiapoque, onde permanecem sob cuidados médicos.

De acordo com depoimento prestado no local, o condutor da picape alegou que não percebeu a redução de velocidade da motocicleta e, por isso, não conseguiu frear a tempo. A estrutura lateral da ponte impediu que a picape caísse no igarapé junto com a motociclista.

O motorista da picape permaneceu no local do acidente, prestou assistência e se apresentou voluntariamente à polícia para esclarecimentos. A perícia ainda vai apurar se houve falha humana ou negligência por parte dos condutores.