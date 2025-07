Acusado de matar a rival a tiros é preso pela Polícia Civil

O indivíduo capturado nesta segunda-feira (30), no município que fica a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Após receber uma denúncia anônima e atuar com informações do serviço de inteligência, a Polícia Civil de Santana, município a 17 km de Macapá, prendeu nesta segunda-feira (30) um homem acusado de matar a tiros um desafeto, supostamente membro de uma facção rival.

Imagens do circuito de monitoramento de um estabelecimento comercial registraram a ação do suspeito. O homicídio ocorreu em abril deste ano, quando a vítima, que estava em uma conveniência com um amigo, foi surpreendida pelo atirador, que chegou de bicicleta e efetuou os disparos.

“A equipe de investigação conseguiu imagens da ação criminosa e, após a identificação do autor, o delegado Leonardo Alves, presidente do inquérito à época, representou pela prisão preventiva, que foi cumprida na manhã de hoje, assim que o mandado foi disponibilizado”, explicou o delegado Bruno Braz, titular da 1ª DPS.

Em depoimento, o preso permaneceu em silêncio. Segundo o delegado, os indícios e evidências coletados apontam de forma clara para a participação dele no crime. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público do Estado.

“Ele foi reconhecido pelo amigo da vítima, que estava presente no momento dos disparos. Esse amigo relatou que autor e vítima tinham uma rixa antiga e seriam integrantes de facções rivais, o que teria motivado o homicídio”, concluiu Braz.