Acusado de participar de assalto morre em confronto com a PM em Laranjal do Jari

Ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (26), no município a 270 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Um homem acusado de participar de um assalto em Laranjal do Jari, município a 265 km de Macapá, morreu após trocar tiros com a Polícia Militar do Amapá na tarde desta quinta-feira (26). Ele seria integrante de uma facção criminosa com forte atuação em todo o estado.

A PM recebeu a informação de que Jederson da Silva de Sousa, de 29 anos, conhecido como “Jack”, suspeito de envolvimento em um roubo à mão armada ocorrido na quarta-feira (25), no bairro Castanheira, estaria escondido na região central do município, em uma área de pontes. Ao chegar ao local, os militares foram recebidos a tiros pelo suspeito. No revide, Jack foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Imagens do circuito de segurança do estabelecimento assaltado registraram o momento em que ele, usando capacete e armado com uma pistola, ameaçava as vítimas durante o crime.

Segundo a PM, Jack era um velho conhecido por envolvimento em diversos roubos e tentativas de homicídio no Vale do Jari.

A Polícia Científica realizou a perícia no local do confronto. Após os procedimentos, o corpo foi removido.