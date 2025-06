Adolescente era abusada desde aos 10 anos por guarda municipal, revela polícia

Flávio Ferreira foi preso por policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um guarda municipal de Macapá foi preso pela Polícia Civil depois de ter sido acusado de estuprar a própria sobrinha, uma adolescente de 14 anos. O flagrante aconteceu na noite de sábado (7), na casa da avó da vítima, situada na zona leste da capital amapaense.

Quando os agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) chegaram ao local, Flávio Ferreira, de 54 anos, já havia sido imobilizado pelo pai da menina.

Segundo apurações da polícia, a adolescente estava estendendo roupas no quintal quando o suspeito a chamou para dentro da residência, pedindo-lhe um favor. Depois de atraí-la, a levou à força para uma sala vazia, aumentou o volume do aparelho de som e consumou o crime.

O irmão de 13 anos da adolescente foi quem avisou o pai. Ele estava no cômodo superior da casa e teria escutado os gritos por socorro.

A menina recebeu apoio psicológico e o caso segue sob investigação da DEAM. Ela mora com o pai, mas também convive com a avó, pois o imóvel onde residem é conjugado. Já Flávio teria chegado à residência no início da noite, por volta de 19h.

Confirmação

Exames feitos pela Polícia Científica revelaram que houve conjunção carnal com a vítima. Na delegacia, a polícia descobriu que a vítima era abusada pelo tio desde quando tinha 10 anos de idade.

Flávio foi autuado por estupro de vulnerável e será encaminhado para audiência de custódia nesta segunda-feira (9).