Adolescente vendia drogas perto de escola, diz polícia

Caso foi registrado nesta quarta-feira (24), no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma operação realizada nesta quarta-feira (24) pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Santana, município a 17 km de Macapá, resultou na apreensão em flagrante de um adolescente de 17 anos, suspeito de comercializar entorpecentes. A ação foi desencadeada a partir de uma denúncia anônima indicando um possível ponto de venda de drogas no bairro Nova Brasília.

Segundo a Polícia Civil, o setor de inteligência identificou uma movimentação intensa no endereço apontado, o que levou os agentes a montarem uma campana. Durante a vigilância, os policiais constataram que o menor recebia diversas pessoas, incluindo estudantes, para vender drogas. Na abordagem, os agentes encontraram substâncias ilícitas no bolso da bermuda do adolescente.

“Recebemos uma denúncia anônima de que um jovem com determinadas características estava vendendo drogas na porta de casa e que, nos últimos dois dias, o fluxo de usuários havia aumentado bastante. Com base nas informações, a equipe foi ao local e conseguiu flagrar a ação do adolescente, que foi apreendido em flagrante com porções de drogas no bolso”, relatou o delegado Bruno Braz, titular da 1ª DP.

O ponto de venda ficava próximo a uma escola, e as investigações indicaram que muitas adolescentes frequentavam o local para adquirir entorpecentes. Ainda de acordo com o delegado, a madrasta do adolescente autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde foram apreendidas balanças de precisão, porções de droga e dinheiro trocado.

“A própria madrasta autorizou a busca na residência e agradeceu à equipe, pois estava com muito medo das pessoas que frequentavam o local para comprar drogas”, finalizou o delegado.