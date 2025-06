Adolescentes mascarados e encapuzados aterrorizam funcionária e roubam loja de celulares

INTERIOR DO AMAPÁ

Crime ocorreu no município de Calçoene, interior do Amapá, a cerca de 360 km de Macapá.

Quatro adolescentes foram apreendidos nesta quarta-feira (11) após invadirem e assaltarem uma loja de celulares na cidade de Calçoene, a 374 km de Macapá. O crime ocorreu na noite de terça-feira (10) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens, que circularam nas redes sociais, mostram os suspeitos encapuzados e mascarados, armados com facões e, supostamente, uma arma de fogo.

Durante toda a ação, os adolescentes se mostraram extremamente agressivos. Eles aterrorizavam a funcionária com ameaças de morte, enquanto a xingavam e intimidavam constantemente. A vítima foi rendida sob forte pressão psicológica enquanto os criminosos roubavam diversos celulares, dinheiro e outros eletrônicos da loja.

Em menos de 24 horas, uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na apreensão dos quatro suspeitos. Parte dos objetos roubados foi recuperada durante as diligências.

De acordo com o delegado Thiago Almeida, a resposta rápida só foi possível graças à integração entre as forças de segurança.

“A integração entre as forças de segurança tem sido essencial para garantir a tranquilidade da população e elucidar delitos graves”, afirmou.

Ainda segundo a polícia, um dos adolescentes apreendidos já possui um histórico preocupante, com atos infracionais análogos a homicídio, roubo e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Todos os envolvidos foram encaminhados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).