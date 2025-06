Advogado é preso acusado de atuar como elo do crime organizado

Preso próximo ao Fórum de Macapá, Marlon Rodrigo Santana Melo foi levado ao Ciosp da zona oeste.

Por RODRIGO DIAS

Um advogado foi preso na manhã desta quarta-feira (25), em Macapá, sob a acusação de exercer um papel central na articulação de uma facção criminosa. A prisão preventiva, além de dois mandados de busca e apreensão, foi cumprida nas proximidades do Fórum de Macapá.

Segundo o delegado Estéfano Santos, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), as investigações apontam que o advogado atuava como intermediador da comunicação entre líderes da facção, presos na penitenciária de segurança máxima do Amapá, e integrantes da organização em liberdade.

“Mantendo esse contato, ele conseguia, de certa forma, perpetuar as ações criminosas desses indivíduos reclusos no Iapen”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com Santos, foi possível comprovar que as mensagens repassadas pelo advogado envolviam informações ligadas ao tráfico de drogas, tráfico de armas e à contabilidade da facção.

As trocas de informações ocorriam principalmente durante visitas no parlatório da penitenciária. O delegado revelou também que o investigado já havia sido alvo de apuração anterior, tendo sido conduzido à delegacia ao ser flagrado tentando entrar com um aparelho celular no presídio. Na ocasião, foi lavrado um termo circunstanciado.

Na ação desta quarta-feira, a polícia apreendeu documentos, celulares e um notebook, que agora serão periciados.

Embora a identidade do advogado não tenha sido divulgada oficialmente, a reportagem do portal SelesNafes.com flagrou a chegada dele à delegacia e apurou que se trata de Marlon Rodrigo Santana Melo.

Ele será indiciado por pertencimento a organização criminosa e, possivelmente, por associação para o tráfico, após a análise do material apreendido. Melo passará por audiência de custódia.