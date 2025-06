Aeroporto de Macapá completa 3 semanas sem ar condicionado

Portas de acesso a rua dos setores de embarque e desembarque foram retiradas para amenizar o calor. Fotos: Seles Nafes

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Viajantes que embarcam no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, em Macapá, estão enfrentando uma verdadeira maratona de desconforto. Além do alto custo das passagens, passageiros agora precisam lidar com o calor intenso no terminal, que está sem ar-condicionado há cerca de três semanas. A informação foi confirmada por funcionários do local, consultados pelo Portal SelesNafes.Com na tarde desta segunda-feira (9).

A reportagem constatou que as portas de acesso para a rua, tanto no embarque e desembarque, foram desmontadas e retiradas. Funcionários confirmaram que essa foi a maneira reduzir o calor.

O problema também foi exposto pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), que gravou um vídeo às 3h da madrugada do último sábado (7). Nas imagens, é possível ver o salão dos portões lotado de passageiros visivelmente incomodados com o calor e se abanando.

“As pessoas estão totalmente abandonadas. Toda a bancada federal tem que atuar junta contra isso. Olha como as pessoas estão. Todas num calor terrível, 3h da manhã com crianças. Não há o mínimo de respeito aqui”, declarou o parlamentar.

Segundo a assessoria de Dorinaldo, um ofício cobrando providências foi enviado à NOA, consórcio responsável pela administração dos aeroportos de Macapá e Belém. Até o momento, a empresa não se pronunciou sobre a situação.

Em abril, o senador Randolfe Rodrigues também cobrou explicações da empresa após dois incidentes envolvendo o desabamento de partes do forro do terminal.

As ocorrências aconteceram na saída de um dos fingers (passarelas que conectam o terminal à aeronave), mas ninguém ficou ferido. No mês seguinte, a NOA anunciou investimentos no aeroporto da capital amapaense, mas até agora não há sinais visíveis de obras em andamento.