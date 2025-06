Alap lança aplicativo e distribui abafadores em evento sobre autismo

Para acolher as crianças e suas famílias durante o evento, foi montado um espaço com atendimento multidisciplinar.

Por RODRIGO DIAS

A Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) abriu as portas do auditório Antônio Queiroga, na manhã desta segunda-feira (16), para o Encontro pelo Respeito Autista, com o tema “Menos ruído, mais respeito”.

Liderado pela presidente da Casa, deputada Alliny Serrão, o evento reafirmou o compromisso do Parlamento estadual com a inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com o atendimento das demandas da sociedade.

Um dos momentos marcantes do encontro foi o lançamento do aplicativo “Girassol Amapá”, uma ferramenta digital que reúne toda a legislação relacionada à proteção das pessoas com deficiência oculta. O objetivo é facilitar o acesso à informação e garantir os direitos desse público.

Entre as ações voltadas para a acessibilidade, foram distribuídos 150 abafadores sensoriais, essenciais para auxiliar na regulação auditiva de pessoas com hipersensibilidade a sons.

O evento também contou com um recital de piano emocionante, apresentado por um adolescente com TEA, demonstrando talento, sensibilidade e superação.

Para acolher as crianças e suas famílias durante o evento, foi montado um espaço com atendimento multidisciplinar, garantindo suporte adequado às necessidades do público.

A deputada Alliny Serrão destacou que o Encontro é uma resposta direta do Poder Legislativo às necessidades da comunidade autista.

“Este evento demonstra nosso compromisso em valorizar ações e conquistas voltadas à plena inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista”, afirmou.

Ela também ressaltou que sua gestão tem atuado com foco nos 16 municípios do estado, promovendo a interiorização das políticas públicas e respeitando as particularidades de cada região.