Alcolumbre defende ampliação de cooperação entre parlamentos do Brics

Presidente do Congresso destacou papel estratégico da integração em áreas como tecnologia, energia e comércio

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre (União-AP) fez um apelo aos representantes dos países-membros e parceiros do bloco para que intensifiquem o diálogo e ampliem os canais de cooperação entre os parlamentos. Foi durante o encerramento do 11º Fórum Parlamentar do Brics. Para o senador do Amapá, a articulação legislativa é essencial para enfrentar desafios globais e promover o desenvolvimento sustentável entre as nações do grupo.

“O fortalecimento de áreas como inteligência artificial, biotecnologia, energias renováveis e economia digital é crucial para garantir a autonomia e o progresso dos nossos países”, afirmou Alcolumbre, ao discursar para parlamentares das 31 delegações que participaram do encontro, que ocorreu de terça (3) a quinta-feira (5), reunindo cerca de 150 representantes.

Durante o evento, os parlamentares assinaram a “Declaração Conjunta”, um documento que estabelece diretrizes de ação e reforça o papel do Legislativo na formulação de políticas alinhadas aos princípios do Brics. Alcolumbre destacou que o texto reafirma o compromisso do bloco com um sistema comercial internacional inclusivo e baseado nas normas da Organização Mundial do Comércio (OMC).

“Esta declaração é mais do que simbólica. Ela é um roteiro político para a atuação dos nossos parlamentos e um instrumento de apoio às decisões que serão tomadas na 17ª Cúpula de Líderes do Brics. É o nosso compromisso com a governança global democrática e cooperativa”, disse o senador.

O fórum contou com debates sobre temas estratégicos, como segurança sanitária, combate às desigualdades, inovação tecnológica e meio ambiente. A próxima edição será realizada em território de um dos países-membros, dando continuidade ao processo de integração parlamentar entre Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e novos integrantes do bloco.