Aluguel do imóvel da tia derruba secretário de Educação

Trecho do contrato de locação do imóvel sem estrutura para ser arquivo de documentos por R$ 300 mil ao ano

Por SELES NAFES

Madson Millor Rodrigues não é mais o secretário de Educação de Macapá. Pressionado, ele pediu exoneração após o escândalo envolvendo o aluguel de um imóvel, pela Semed, que pertence à tia dele. O aluguel mensal é de R$ 25 mil, totalizando R$ 300 mil em um ano.

O decreto de exoneração ainda não foi publicado pelo prefeito Antônio Furlan (MDB), mas fontes confirmam que a demissão ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (12).

Ontem (11), o Portal SelesNafes.Com publicou documentos que comprovam reportagem do jornal Diário da Gente, que revelou o contrato para locação de um imóvel na Avenida Feliciano Coelho, no bairro do Trem. O Portal SN exibiu fotos do interior do local, bastante simples e sem estrutura, onde estão espalhadas caixas de documentos sem qualquer organização ou sistema de arquivamento.

O imóvel pertence à tia de Madson Millor, conforme comprova o cadastro de imóveis da prefeitura de Macapá. O ponto comercial foi alugado por meio de um contrato assinado com a empresa DB Imóveis.

Em diálogo com o jornal Diário da Gente, o secretário chegou a admitir o parentesco, mas garantiu que o imóvel estava sendo utilizado. O prefeito Antônio Furlan ainda não anunciou o nome do novo titular da pasta.