Amapá conquista plano de gestão da Bacia do Araguari com articulação de Davi

Documento aguardado há 10 anos beneficia 11 municípios e orienta uso sustentável da água

Da REDAÇÃO

Após articulação do senador Davi Alcolumbre (União Brasil–AP), o Amapá recebeu nesta quarta-feira (25) o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, instrumento de planejamento aguardado há uma década.

O documento foi apresentado em Ferreira Gomes e beneficia diretamente 11 municípios amapaenses: Amapá, Calçoene, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Macapá, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Serra do Navio e Tartarugalzinho, todos inseridos na área de abrangência da Bacia do Rio Araguari.

A conquista foi viabilizada por meio de uma parceria entre o senador, os governos federal e estadual e a Eletrobras, que garantiu a contratação da TPF Engenharia para elaborar o plano. A bacia cobre cerca de um terço do território do estado e é estratégica para abastecimento, energia, agricultura e conservação ambiental.

“Um documento como esse é de extrema importância, porque ele planeja e gerencia, de forma integrada, os usos da água da bacia hidrográfica, com foco no desenvolvimento sustentável e na conservação dos recursos hídricos. Ou seja, estamos falando de reconhecer a potência de uma região, entender sua capacidade de evoluir e de o município usá-la com responsabilidade a favor da população”, frisou Davi Alcolumbre.

“Estamos falando de avanços, parcerias e compromisso com o futuro das nossas águas e comunidades”, destacou o governador Clécio Luís durante o evento, que integrou a programação do Junho Verde.

O plano diretor reúne diagnóstico completo da bacia, propostas para prevenir conflitos pelo uso da água, diretrizes para o licenciamento ambiental e orientações frente às mudanças climáticas. Com ele, o Amapá ganha uma ferramenta técnica essencial para atrair investimentos, garantir segurança jurídica e promover o uso responsável dos recursos hídricos.