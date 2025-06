Amprev aumentou de R$ 6 bi para R$ 8 bi seu patrimônio líquido, diz presidente

A informação foi dada durante reuniões técnicas realizadas com instituições financeiras em São Paulo (SP).

O diretor-presidente da Amapá Previdência (Amprev), Jocildo Lemos, afirmou que a instituição alcançou um crescimento superior a 25% no patrimônio líquido nos últimos dois anos, passando de aproximadamente R$ 6 bilhões para R$ 8 bilhões. A informação foi dada durante reuniões técnicas realizadas com instituições financeiras em São Paulo (SP), que contaram com a participação do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência (Ciap).

Segundo Lemos, o objetivo principal do Governo do Estado é assegurar a rentabilidade e a segurança dos recursos previdenciários destinados aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Estado do Amapá.

“O maior objetivo do Governo do Amapá é garantir a segurança e a rentabilidade dos recursos destinados aos aposentados e pensionistas”, reforçou.

As reuniões técnicas com 14 instituições financeiras, públicas e privadas, têm como foco acompanhar com transparência o desempenho dos investimentos do comitê, conforme a Política de Investimentos aprovada. Entre as instituições que participaram dos encontros estão Banco Santander, Pátria Investimentos, Kinea, Vinci, Bradesco, BTG Pactual, Itaú, Caixa Econômica Federal, entre outras.

O Comitê de Investimentos da Amprev atua como órgão consultivo do diretor-presidente e assessora o Conselho Estadual de Previdência (CEP) na gestão dos recursos financeiros do fundo. A atuação do Ciap está diretamente ligada ao cumprimento da Política de Investimentos e à alocação responsável dos recursos administrados por terceiros.

A Amprev funciona como um Serviço Social Autônomo e é responsável por garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário dos servidores públicos estaduais.