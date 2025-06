Aneel anuncia bandeira vermelha e Equatorial orienta consumidores do Amapá

Agência divulgou será necessário ativar geração termoelétrica no Brasil por causa das chuvas abaixo do esperado

Da REDAÇÃO

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que o mês de junho de 2025 será marcado pela volta da bandeira tarifária vermelha – patamar 1. Isso significa que os consumidores do Amapá e de todo o país pagarão R$ 4,46 a mais a cada 100 kWh consumidos em suas faturas de energia elétrica, mesmo sendo o estado um produtor de energia.

O principal motivo do reajuste é a necessidade de acionamento de usinas termoelétricas, movidas a óleo diesel, que são mais caras. Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), houve redução das chuvas e, consequentemente, da geração hidrelétrica, o que aumentou os custos para manter o fornecimento de energia no país.

A CEA Equatorial, responsável pelo fornecimento de energia no Amapá, reforçou que o momento exige atenção especial ao consumo e divulgou dicas práticas de economia para evitar surpresas no fim do mês. Entre as orientações, estão:

Evite abrir a geladeira com frequência e verifique se a borracha de vedação está em bom estado;

Troque lâmpadas comuns por modelos de LED , mais econômicas;

Desligue os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso, já que mesmo em stand-by eles continuam consumindo energia;

Utilize o ar-condicionado de forma eficiente , com temperatura média de 23ºC e, se possível, com tecnologia inverter;

Acumule roupas para lavar e passar de uma só vez, otimizando o uso de eletrodomésticos;

Prefira eletrodomésticos com selo A do Inmetro/Procel, que indicam maior eficiência energética.

Além disso, a concessionária lembra que famílias de baixa renda podem se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece até 65% de desconto na conta de luz. O cadastro pode ser feito nos canais da CEA Equatorial: WhatsApp (96) 3382-2949, site www.equatorialenergia.com.br, central 0800 096 0196 ou presencialmente nas agências da empresa.