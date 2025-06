Aos 104 anos, ‘Tia Neném’ sonha com a reforma da casa, invadida por água da chuva

Centenária moradora em uma área de ressaca no Bairro Jardim Felicidade, zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Aos 104 anos, a vida de Ernestina de Souza, carinhosamente conhecida como “Tia Neném”, é um livro aberto de histórias, resiliência e amor pela vida.

Agora, essa matriarca, que já testemunhou mais de um século de transformações, está prestes a ganhar um novo capítulo: a reforma da casa onde mora, uma iniciativa do Ministério Público do Amapá (MP-AP) para garantir a ela dignidade e segurança.

Moradora de uma área de ressaca no bairro Jardim Felicidade, em Macapá, a residência de madeira onde vive Tia Neném tem a estrutura comprometida e o piso abaixo do nível da passarela.

“Quando chove, a água invade a casa da idosa”, relata o MP-AP, que se mobilizou para mudar essa realidade.

A iniciativa partiu da 3ª Promotoria de Justiça da Família de Macapá e da Divisão de Engenharia do MP-AP, sob a coordenação do promotor de Justiça Flávio Cavalcante.

“Por conta do trabalho com a causa da pessoa idosa, eu conheço a dona Neném há algum tempo. Mas, recentemente, a associação de idosos da qual ela faz parte me pediu ajuda para melhorar sua moradia”, contou o promotor, revelando o laço pessoal que impulsionou o projeto.

Nascida em Chaves, no Pará, Tia Neném é mais que uma aposentada — é símbolo de cidadania ativa. Mesmo aos 104 anos, ela segue dedicada à casa, à costura — sua grande paixão — e participa ativamente de oficinas e palestras na comunidade. Sua vitalidade é inspiradora.

“Dona Neném é uma simpatia em pessoa. Muito religiosa e sempre ativa. Ama costurar”, destaca Cavalcante. Ela conta com o carinho de uma filha do coração, que mora no Rio de Janeiro, e de uma neta que vive em Macapá e a apoia no que for possível.

A visita das equipes do MP a sua casa não foi apenas uma vistoria técnica, mas um gesto de respeito e reconhecimento à sua trajetória. É o primeiro passo para que essa mulher inspiradora tenha um lar mais seguro e confortável.

“Estamos na fase final do projeto e do orçamento da reforma. Inicialmente, vamos buscar apoio dos órgãos públicos. Se houver dificuldades ou demora, recorreremos à iniciativa privada. Dona Neném não tem tempo a perder com burocracia”, afirmou o promotor, reforçando o compromisso com a causa.

A história de Tia Neném lembra a importância de cuidar dos nossos idosos, assegurando não apenas seus direitos, mas também um ambiente que reflita o carinho e a gratidão por tudo que representam.

Quem se sentiu tocado pela história de Dona Ernestina e deseja somar forças a essa corrente do bem, pode procurar a 3ª Promotoria de Justiça da Família de Macapá, localizada na Avenida Procópio Rola, nº 261 – Centro. Também é possível falar diretamente com o promotor Flávio Cavalcante pelo telefone (96) 99186-9114 (ligações ou WhatsApp).