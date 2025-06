Aos 95 anos, Sarney estreia no Instagram: “Coisa de gente nova”

Ex-presidente e ex-senador pelo Amapá já conta com postagem com mais de 100 mil visualizações em24h

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Aos 95 anos de idade, o ex-presidente da República e ex-senador pelo Amapá, José Sarney, resolveu mergulhar no universo das redes sociais. Escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, Sarney abriu uma conta no Instagram e, em poucos dias, já coleciona números respeitáveis.

O maranhense foi eleito senador pelo Amapá em 1990, incentivado a mudar seu domicílio eleitoral para o estado pelo então governador do Território Federal, Jorge Nova da Costa. Sarney ocupou a cadeira no Senado por dois mandatos e se aposentou da política em 2014, ao desistir de disputar novamente o cargo contra o então deputado federal Davi Alcolumbre.

Apesar da saída dos holofotes políticos, Sarney nunca deixou de ter influência nos bastidores do MDB. No início deste ano, surpreendeu ao transferir seu registro da OAB para o Amapá, demonstrando que continua atento e ativo.

Ontem, ele publicou o quinto vídeo na recém-criada conta do Instagram. No conteúdo, com tom bem-humorado, Sarney brincou sobre a incursão no mundo digital:

“Bem-vindo a essa tentativa de ser mais novo. Porque um velho de 95 anos agora na Internet, procurando o Instagram, fazendo um debate ou uma comunicação, recitando uma poesia, parece uma coisa que não combina muito. Não sei. Internet é coisa de gente nova, mas estou sempre com o espírito buscando ser novo nas ideias, nos desejos e pensando no futuro”, disse ele, abrindo o vídeo, que já ultrapassou a marca de 132 mil visualizações em menos de 24 horas.

O ex-presidente já acumula 25 mil seguidores e, em um dos vídeos, aproveitou para falar sobre uma de suas paixões: os livros e seus autores favoritos.

Se depender do entusiasmo de Sarney, a presença dele nas redes sociais ainda promete render boas conversas — e, claro, algumas poesias.