Apaixonados por fuscas têm encontro marcado em Macapá

Encontro da Legião dos Fuscas será no estacionamento em frente ao Trapiche Eliezer Levy, em comemoração ao Dia Mundial do modelo que virou um clássico

Por RODRIGO DIAS

O estacionamento em frente ao Trapiche Eliezer Levy será palco de um evento especial para os apaixonados por carros clássicos: o Encontro da Legião dos Fuscas, em comemoração ao Dia Mundial do Fusca. A programação ocorre no próximo domingo (22), das 11h às 19h30, com entrada gratuita e aberta ao público, prometendo encantar todas as gerações.

Segundo Juliane Cardoso, presidente da Legião dos Fuscas, os visitantes poderão conhecer de perto diversos modelos do icônico Fusca — um carro que atravessou gerações e se tornou símbolo de afeto e resistência em todo o mundo.

“Vale lembrar que nosso grupo também é aberto a outros veículos além do Fusca. Temos modelos como buggy, Lafer, entre outros. Venha prestigiar esses clássicos que marcaram gerações!”, convida a organizadora, garantindo um dia de nostalgia e encantamento.

Paixão que cresce em Macapá

A Legião dos Fuscas nasceu da paixão de alguns entusiastas por carros antigos em Macapá. O grupo, que começou com apenas três Fuscas, hoje reúne cerca de 40 veículos ativos.

Mais do que exibir os carros, a Legião promove encontros regulares em pontos turísticos da cidade e organiza eventos especiais, como as celebrações do Dia Mundial do Fusca, do Dia Nacional do Fusca e o aniversário do próprio grupo, comemorado em maio.

A iniciativa fortalece a comunidade de admiradores de veículos clássicos na capital amapaense.

22 de junho, uma data com história

A escolha do dia 22 de junho para celebrar o Dia Mundial do Fusca tem um significado histórico. Foi nessa data, em 1934, que o contrato para desenvolvimento do projeto do Fusca foi oficialmente assinado.

Em 2025, esse verdadeiro ícone automotivo completará 91 anos de história.

Mais do que um simples meio de transporte, o Fusca se tornou um símbolo global de durabilidade, carisma e de um estilo de vida descomplicado.