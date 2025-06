Após afirmar que PMM bancou empresa de ônibus, Patrícia é exonerada

Por SELES NAFES

A advogada Patrícia Almeida foi exonerada do cargo que ocupava na Comissão Permanente de Licitação da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac). A demissão foi assinada pelo atual presidente da companhia, João Mendonça, poucos dias após ela prestar um depoimento revelador à Comissão de Transportes da Câmara Municipal.

Ex-presidente da CTMac, Patrícia já havia sido removida da chefia do órgão no ano passado por determinação do prefeito Antônio Furlan (MDB). Na semana passada, em audiência na Câmara, ela afirmou que a prefeitura custeou parte das despesas dos primeiros meses de operação da empresa Nova Macapá, que hoje detém mais de 80% das linhas de ônibus da capital.

Ainda segundo o depoimento, a Nova Macapá — empresa com sede em Manaus — passou a operar utilizando uma garagem pertencente ao município, localizada na Rodovia AP-70. Patrícia revelou que a abertura da filial da empresa em Macapá ocorreu apenas dias após o credenciamento feito pela CTMac, o que levanta suspeitas sobre a regularidade do processo.

Ela também afirmou que todas essas decisões contaram com a anuência direta do prefeito Furlan.

Patrícia Almeida é investigada em um inquérito do Ministério Público do Amapá, que apura possível fraude no edital de chamamento público para o transporte coletivo. A ex-dirigente foi convocada para prestar novo depoimento na Câmara de Vereadores no próximo dia 26 de junho.